По словам Лукашенко, Запад сейчас повесил на Россию ярлык, якобы она планирует нападение на Украину.
«Надо же повод для того, чтобы молотить Россию… Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом», — подчеркнул президент Белоруссии.
Он заверил, что «многое поменяется за этот месяц» и «какие-то развязки от Черного до Балтийского моря» будут и после Нового года.
Накануне, 5 декабря, военному атташе при посольстве Украины в Белоруссии вручили ноту из-за участившихся нарушений украинской стороной государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве.