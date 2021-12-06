Запад обвиняет Россию в планах по вторжению на Украину, чтобы оправдать воплощение собственных планов в регионе, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 декабря, передает БЕЛТА

Такое уже было в 2014 году. Что стоит за новыми санкциями Запада против Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Надо же повод для того, чтобы молотить Россию… Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом», — подчеркнул президент Белоруссии.

Он заверил, что «многое поменяется за этот месяц» и «какие-то развязки от Черного до Балтийского моря» будут и после Нового года.

Накануне, 5 декабря, военному атташе при посольстве Украины в Белоруссии вручили ноту из-за участившихся нарушений украинской стороной государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве.