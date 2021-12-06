В «пересменке» между номерами один из сотрудников шоу вышел на сцену, за что ему тут же «прилетело» от «хуторянки».
«Куда вышел?! Куда?!» — закричала она, увидев мужчину рядом с подтанцовкой. После этого работник тут же скрылся за кулисами.
Ротару нередко попадает в подобные истории, так как никогда не стесняется высказывать персоналу что и почему ей не нравится. Год назад она сорвалась на чем-то не угодившего ей помощника, крикнув «Уйди отсюда, я сказала!».
А в 2019-м и вовсе оттолкнула от себя поклонника, который, как оказалось позже, часто ходил на ее концерты и попросту хотел ее лизнуть.