Украинская певица София Ротару «отметилась» на московской «Песне года» не только выступлением и встречами со своими российскими коллегами, но и очередным хамством в адрес технического персонала. Об этом на днях сообщила «КП»

В «пересменке» между номерами один из сотрудников шоу вышел на сцену, за что ему тут же «прилетело» от «хуторянки».

«Куда вышел?! Куда?!» — закричала она, увидев мужчину рядом с подтанцовкой. После этого работник тут же скрылся за кулисами.

«Очень тяжело»: Ротару пожаловалась Долиной на жизнь © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

А в 2019-м и вовсе оттолкнула от себя поклонника, который, как оказалось позже, часто ходил на ее концерты и попросту хотел ее лизнуть.