На днях в сети появилось видео теплой встречи украинской и российской певиц Софии Ротару и Ларисы Долиной, которое выдало фанатам «хуторянки» ее тайну. Поклонники пытаются правильно интерпретировать разговор давних подруг, предполагая, что речь шла о пошатнувшемся здоровье Ротару

Музыкант, растерявший славу, заявил, что Пугачева была в него безответно влюблена © Открытые источники

На кадрах встречи двух певиц слышно, как Ротару несколько раз говорит Долиной: «тяжело очень», но завидев камеру прекращает разговор. Одни пользователи решили, что речь о здоровье «хуторянки», другие услышали обрывок фразы «через Турцию» и пришли к выводу, что говорит Ротару о сложной дороге из Киева в Москву.

«Мы видимся очень редко, практически, раз в год, именно на съёмках "Песни года" и эти встречи на вес золота, когда это касается таких значимых женщин, как та, что рядом со мной София Ротару. Никогда не переставала восхищаться этой артисткой, прошедшей колоссальный путь и все эти годы, оставаясь в превосходной форме! А как Соня готовит! Это отдельная песня! Хлебосольная, теплая, солнечная и очень талантливая! Сонечка, родная, пожалуйста, береги себя!» — написала Долина у себя в Instagram по результатам встречи с Ротару.

Кстати, на «Песне года» с участием «хуторянки» произошел очередной конфликт, когда она накричала на ассистента. Однако ситуацию корректно замяли.