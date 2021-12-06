Начало парада по случаю 30-й годовщины создания ВСУ с участием президента запланировано на 18:00 (19:00 мск).
Отмечается, что торжества также пройдут на Михайловской площади в Киеве, в Краматорске, Одессе, Львове и Озерном.
«Что касается первой столицы, то сегодня харьковчане на площади Свободы увидят военный марш и передачу боевым бригадам 3 танков Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронеавтомобилей "Козак-2М1"», — говорится в сообщении.
Как сообщает Telegram-канал KlymenkoTime, в понедельник также планируется телемост между шестью населенными пунктами, награждение военнослужащих и концерты.
Вместе с президентом в город приедет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.