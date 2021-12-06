В Харькове к юбилею создания Вооруженных сил Украины (ВСУ) по улицам пройдут танки и БТРы. В город также приедет президент Владимир Зеленский, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews 6 декабря

Начало парада по случаю 30-й годовщины создания ВСУ с участием президента запланировано на 18:00 (19:00 мск).

«Сафари на "мирняк"». Как ВСУ охотятся на жителей Донбасса

«Что касается первой столицы, то сегодня харьковчане на площади Свободы увидят военный марш и передачу боевым бригадам 3 танков Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронеавтомобилей "Козак-2М1"», — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал KlymenkoTime, в понедельник также планируется телемост между шестью населенными пунктами, награждение военнослужащих и концерты.

Вместе с президентом в город приедет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.