Во время поездки одна из пассажирок заявила, что ненавидит украинский язык. Обращалась она к своему спутнику. Однако таксист остановил машину и предложил пассажирам выйти. Мужчина на переднем сидении также заверил, что ненавидит «украинскую мову».
«Ну и всё, давайте вы выйдете и найдете таксиста, который тоже ненавидит украинскую мову», — посоветовал водитель.
Пара ругаясь покинула автомобиль.
Верховная Рада Украины приняла закон о тотальной украинизации в апреле 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке. Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона пока не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.
С января 2021 года на Украине вступил закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он гарантирует каждому украинцу обслуживание на украинском. Как уточняется в законе, участники общения могут перейти на другой язык по обоюдному согласию, но первое обращение к клиенту обязательно должно быть на украинском языке.