Киевский таксист не стал везти пассажиров, которые некорректно высказались по отношению к украинскому языку. Соответствующее видео опубликовал 6 декабря Telegram-канал «Киев сейчас»

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«Ну и всё, давайте вы выйдете и найдете таксиста, который тоже ненавидит украинскую мову», — посоветовал водитель.

Пара ругаясь покинула автомобиль.

Верховная Рада Украины приняла закон о тотальной украинизации в апреле 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке. Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона пока не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

С января 2021 года на Украине вступил закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он гарантирует каждому украинцу обслуживание на украинском. Как уточняется в законе, участники общения могут перейти на другой язык по обоюдному согласию, но первое обращение к клиенту обязательно должно быть на украинском языке.