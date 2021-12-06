Окружной административной суд Киева (ОАСК) зарегистрировал иск четвертого президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщила 6 декабря депутат от «Слуги народа», представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в Telegram

«Янукович может выиграть у Украины». Вернется ли бывший президент, чтобы отомстить © РИА Новости, Коллаж Украина.ру

«В Окружном административном суде г. Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины В. Януковича к Верховной раде Украины (дело 640/34786/21)», — сообщила представитель парламента.

Депутат добавила, что дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны не ОАСК, а Верховному суду Украины как суду первой инстанции. Совгиря заявила, что юристы Януковича изменили подсудность иска, сменив формулировку исковых требований — теперь сторона защиты требует признания «отсутствия компетенции установления факта самоустранения».

Экс-президент Янукович настаивает на признании того, что решение о его отстранении от должности было принято в нарушение законов Украины. Как сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир, часть депутатов при этом якобы была запугана украинскими националистами, а другая часть склонилась к решению «в эйфории уверенности в своей безнаказанности».