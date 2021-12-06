Янукович обратился в суд по поводу постановления Верховной Рады о его отстранении с поста президента в 2014 году.
«В Окружном административном суде г. Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины В. Януковича к Верховной раде Украины (дело 640/34786/21)», — сообщила представитель парламента.
Депутат добавила, что дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны не ОАСК, а Верховному суду Украины как суду первой инстанции. Совгиря заявила, что юристы Януковича изменили подсудность иска, сменив формулировку исковых требований — теперь сторона защиты требует признания «отсутствия компетенции установления факта самоустранения».
Экс-президент Янукович настаивает на признании того, что решение о его отстранении от должности было принято в нарушение законов Украины. Как сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир, часть депутатов при этом якобы была запугана украинскими националистами, а другая часть склонилась к решению «в эйфории уверенности в своей безнаказанности».