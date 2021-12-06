Откровенное видео с 72-летним Леонтьевым удивило сеть

Певец Валерий Леонтьев, которому в этом году исполнилось 72 года, шокировал участников и зрителей снимавшегося на днях шоу «Песня года». Кадры его шалости попали в сеть 6 декабря

В ролике артист ходит по гримерке в белых брюках и майке-сетке, попутно застегивая ширинку. Не обращая внимания на присутствие людей и включенное записывающее устройство, Леонтьев продолжил заниматься своими делами.

«Боже, храни Валерочку», «Всем бы так выглядеть в 72!», «Одинокий бродяга любви Казанова», «Вот как интересно, кто-то уже в 60 еле ногами двигает и скрипит при любых движениях, а тут в 72 тело и его движения никак не катят на этот возраст.. спорт — сила что ли??», «Я была маленькая, он пел по тв, мне 45, а Валера все в майках-сетках скачет. Молодец!» — написали пользователи.

В какой-то момент женский голос за кадром спросил у него, хватает ли ему еще места для новых татуировок, на что Леонтьев со смехом ответил, что пока хватает, но «свободной» кожи уже осталось мало.

Леонтьев начал свой творческий путь в Коми, а уже став всесоюзной звездой, больше 10 лет проработал в Луганской филармонии. В 1987 году он стал заслуженным артистом Украинской ССР. Лишь спустя 9 лет он получил звание народного артиста России.

Кстати, откровенные, а порой даже шокирующие костюмы Леонтьев любит всю жизнь, надевая их на сцену еще с советских времен.