Инициатива США провести «саммит за демократию» с участием избранных стран создает в мире новые «разделительные линии». Об этом заявили послы РФ и КНР в США Анатолий Антонов и Цинь Ган в совместной статье в издании National Interest 3 декабря

«Этот очевидный продукт менталитета времен холодной войны вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые "разделительные линии". <…> Китай и Россия категорически отвергают этот шаг», — отмечается в совместном заявлении послов РФ и КНР.

Financial Times объяснила, как США удалось убедить Европу во «вторжении» РФ © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«Хвастовство "международным порядком, основанным на правилах" без отсылки к ООН и международному праву, а также попытки подменить международные нормы суждениями определенных блоков попадают в категорию ревизионизма и, очевидно, антидемократичны», — говорится в материале.

Послы РФ и КНР в США призвали иностранные государства не беспокоиться за демократию в России и Китае, а «подумать о том, что происходит у них дома».

Ранее США объявили о намерении провести 9-10 декабря в режиме видеоконференции «саммит за демократию». На встречу приглашены 110 стран, в списке нет России, Китая, Турции, Саудовской Аравии и ряда других стран. Из стран бывшего СССР среди участников саммита Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония.

На саммите Минфин США намерен объявить о введении новых санкций в отношении лиц, которые, по версии Белого дома, причастны к коррупции и «подрывают демократию».