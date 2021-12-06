Солист группы «Рецитал» Александр Левшин в недавнем интервью «Собеседнику» рассказал не только о совместных проектах с примадонной Аллой Пугачевой, но и признался, что между ними было нечто большее, чем рабочие отношения

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«Я был достаточно смазлив, да и талантлив, как оказалось. Потом мы с ней разругались. Даже был уверен, что меня уволят, так она меня стала прессовать. У нас были неровные отношения. А касаемо симпатий, я в то время был уже женат, да и прекрасно понимал, что мне ей дать нечего. Какой смысл, как [Сергей] Челобанов или [Владимир] Кузьмин, быть мальчиком у известной женщины? Мне эта роль показалась неблагородной», — сказал Левшин.

Однако несмотря ни на что артист назвал Пугачеву лучшей певицей страны, заявив, что она заняла нишу редкого жанра — музыкально-драматического эстрадного спектакля, то есть из каждой даже самой скромной песни она делала большое представление.

Между тем, ранее Левшин высказывался о Пугачевой менее корректно, порой даже не подбирая слов.