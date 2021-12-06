По словам Кирасира, Мазур считает бывшего главу государства своим личным врагом.
«Как оказалось, он изначально не имел право вступать в данный процесс в связи со своей личной предвзятой позицией по отношению к четвертому президенту Украины Виктору Януковичу и должен был заявить самоотвод. В интервью изданию "КП в Украине" от 9 ноября 2017 года ныне судья Верховного суда Николай Мазур, нарушая презумпцию невиновности, сделал заявление о том, что Виктор Янукович преступник и должен понести наказание за преступления на Майдане, за войну и за кризис», — написал представитель Януковича.
Также, как отметил он, Мазур считает, что Янукович заслуживает тюрьмы, а его пребывание в России не помешает судьям вынести соответствующий приговор. Кроме того, судья выразил сожаление об отсутствии гарантий того, что бывший президент окажется в тюрьме, как бы ему лично этого не хотелось.
«Напомню, что на тот момент Николай Мазур уже прошел конкурс на должность судьи Верховного суда и ожидал начала его функционирования», — подчеркнул представитель Януковича.
По мнению Кирасира, участие Мазура в деле о потере Крыма является вопиющим нарушением. Он добавил, что судебный процесс над Януковичем «носит характер политического преследования и расправы».
В сентябре экс-президент Украины Виктор Янукович подал апелляционную жалобу на приговор Оболонского районного суда в деле о «потере Крыма». Теперь дело должны вернуть в суд первой инстанции.