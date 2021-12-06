Опасность вторжения РФ на Украину очень реальна и вызывает беспокойство. Об этом заявил 5 декабря бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в интервью телекомпании Си-эн-эн

Ставридис, отставной адмирал военно-морских сил США, бывший главнокомандующий Южным командованием США, командующий европейским командованием Вооружённых Сил США и верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, рассказывал о якобы реальной опасности такого вторжения.

«Я бы сказал, что русская казацкая сабля вынута из ножен, и ей драматически размахивают перед лицом украинцев прямо сейчас. Я был бы очень обеспокоен, если бы я был верховным главнокомандующим силами НАТО», — утверждал Ставридис.

Отставной военный призвал к увеличению поставок американского оружия киевскому режиму и к вовлечению в гипотетический конфликт союзников США по НАТО. По его словам, нужно добиться, чтобы конфликт из-за Украины происходил бы не только между РФ и США, а между РФ и НАТО.

«Форбс» призывает срочно поставить на Украину «Стингеры» © РИА Новости, Юрма Толамо / Перейти в фотобанк

Со своей стороны, в Москве заявляют, что РФ никому не угрожала и не угрожает. В России заявления западных политических деятелей о якобы подготовке вторжения на Украину объясняют желанием западных стран оправдать усиление военного присутствия НАТО в этой стране.

Аналогичные заявления ряда украинских политиков в Москве объясняют желанием получить большее финансирование от западных стран и отвлечь внимание украинцев от внутренних проблем страны.