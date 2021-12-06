Украина отправила искусственный спутник в США для запуска в космос. Украинский летательный аппарат «Сич-2-30» получит и подготовит к запуску в космос компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, сообщили 5 декабря на Facebook-странице таможни Днепра

«Выполнены таможенные формальности, и украинский спутник "Сич-2-30" отправлен в США без отклонений от графика», — заверили таможенники.

Спутник произвели в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины.

Илон Маск не спас: США снова покупают у России ракетные двигатели © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский 2 февраля поручил Государственному космическому агентству страны обеспечить запуск спутника в 2021 году, приурочив событие к 30-летию независимости Украины. Несмотря на то что аппарат «Сич-2-30» собрали еще в 2019-м, его запуск в итоге состоится позже назначенного Зеленским срока — 10 января 2022 года.

Спутник отправится на орбиту с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. О договоренности со SpaceX стало известно 5 марта 2021 года, стоимость запуска спутника для Украины составила один миллион долларов.

Ранее космическую компанию Маска назвали контролирующей более трети всех спутников Земли. В рамках проекта по развертыванию глобальной интернет-сети американский бизнесмен планирует отправить на орбиту планеты более 42 тысяч спутников.