Мэр Полтавы Александр Мамай на днях в эфире телеканала «Наш» заявил, что конфликт на востоке Украины является войной «между братьями» и, одновременно, противостоянием России и США

«Информация, что "завтра война"». Как Зеленский пытался избежать скандала на пресс-марафоне © president.gov.ua

При этом он добавил, что молодежь, например, студенты военной кафедры Полтавского технического университета, в «неофициальных беседах» выступают против внешнего управления Украиной.

Мамай выразил обеспокоенность из-за враждебно настроенного населения.

«Очень обидно, что идет брат на брата», — заключил мэр.

Глава Полтавы также пожаловался на вред экономических санкций, введенных Украиной после 2014 года.

Мнение о том, что война в Донбассе является внутренним гражданским противостоянием подвергается критике со стороны украинской власти и местных националистов. По их словам, одной из сторон конфликта якобы является РФ. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никак не участвует в боевых действиях на востоке Украины, а установление мира в Донбассе зависит только от диалога Киева и народных республик Донецка и Луганска.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к Верховной Раде заявил, что не боится диалога с президентом России Владимиром Путиным и считает, что без этого невозможно урегулирование конфликта в Донбассе. Высказывание украинского лидера подверглось критике со стороны оппозиционных депутатов. В партии «Батькивщина» заявили, что Украина должна согласовывать свою позицию со странами «Нормандской четверки», Великобританией и США.