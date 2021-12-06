По словам градоначальника, на территории Украины «воюют две сверхдержавы — это Соединенные Штаты Америки и Россия».
При этом он добавил, что молодежь, например, студенты военной кафедры Полтавского технического университета, в «неофициальных беседах» выступают против внешнего управления Украиной.
Мамай выразил обеспокоенность из-за враждебно настроенного населения.
«Очень обидно, что идет брат на брата», — заключил мэр.
Глава Полтавы также пожаловался на вред экономических санкций, введенных Украиной после 2014 года.
Мнение о том, что война в Донбассе является внутренним гражданским противостоянием подвергается критике со стороны украинской власти и местных националистов. По их словам, одной из сторон конфликта якобы является РФ. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никак не участвует в боевых действиях на востоке Украины, а установление мира в Донбассе зависит только от диалога Киева и народных республик Донецка и Луганска.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к Верховной Раде заявил, что не боится диалога с президентом России Владимиром Путиным и считает, что без этого невозможно урегулирование конфликта в Донбассе. Высказывание украинского лидера подверглось критике со стороны оппозиционных депутатов. В партии «Батькивщина» заявили, что Украина должна согласовывать свою позицию со странами «Нормандской четверки», Великобританией и США.