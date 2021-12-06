Если бы в ходе миграционного кризиса на белорусско-польской границе началась перестрелка, произошла бы деэскалация конфликта. К военным действиям никто бы не перешел. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

Если бы произошел какой-то инцидент, его попытались бы загасить, потому что никто не заинтересован в боевых действиях, подчеркнул эксперт.

«Если бы белорусы попали в польского пограничника, Польша квалифицировала бы это как нападение на члена НАТО. Но Европа ничего делать не собирается, тем более воевать за Польшу из-за миграционной темы, потому что для Европы эта тема токсичная. Польша из этого ряда выбивается, и никто не хочет поддерживать консервативное правительство Польши, особенно новый канцлер Германии. Все это дело завершилось бы тем, что начались бы переговоры с участием Москвы, в которых ситуация разрядилась бы», — уверен Абзалов.

Никакой войны между РФ и НАТО по вопросу Польши не было бы. Это невыгодно ни России, ни Германии на фоне сертификации «Северного потока — 2», уточнил политолог.

«Европе, которая находится на фоне политического перехода, тоже нет смысла лишний раз форсировать историю с мигрантами, пока Польша не выйдет из ЕС, как это сделала Великобритания, кстати, в том числе и по причине мигрантов. Никому это не выгодно. Ситуация закончилась бы так же, как в Турции, никакой войны стенка на стенку не было бы», — считает специалист.

Лукашенко, конечно, любит угрожать российскими войсками и перекрытием российских энергоносителей, не консультируясь по этому поводу с Москвой, но никто провокации устраивать не будет. Просто Польша и Белоруссия пытаются воспользоваться локальной ситуацией, заключил собеседник издания.

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