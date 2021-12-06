Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале напомнил, что, несмотря на попытки подтолкнуть к войне, страны НАТО не собираются воевать за Украину

По словам Пушкова, в столицах стран — членов НАТО «пугают» заявлениями о «вторжении России», однако не собираются за нее воевать.

«Генсек альянса [Йенс] Столтенберг это ясно дал понять, напомнив, что Украина является партнером, но не членом НАТО. Это означает, что статья 5 Вашингтонского договора к ней неприменима, и у альянса нет обязательств защищать Украину», — написал Пушков.

Сенатор пояснил, что поэтому Минобороны Украины и пытается запугать Запад хотя бы беженцами, ведь «других доводов Киеву явно не хватает».

Резников пообещал Европе 5 млн беженцев в случае войны с Россией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Алексей Резников пригрозил ЕС «внезапным появлением от 3 до 5 млн украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.