Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер посоветовал Украине при выстраивании отношений с НАТО брать пример с Финляндии, которая входит в состав Европейского союза (ЕС), но не является членом альянса, передало 5 декабря издание Handelsblatt

Британский эксперт объяснил, почему НАТО не стоит звать Украину в свои ряды © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

«Америка хочет втянуть Украину и Грузию в НАТО. Это красная линия для России. Хотя мы не можем утверждать, что Украина и Грузия никогда не смогут стать членами НАТО. Но мы могли бы намекнуть Украине, что в долгосрочной перспективе ей следовало бы ориентироваться на финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», — сказал он.

Дипломат выразил мнение, что новое правительство ФРГ должно способствовать развитию конструктивного диалога с Москвой. Он подчеркнул, что пока не верит в якобы «предстоящее вторжение России на Украину, которого некоторые опасаются».

Член Совета Федерации Алексей Пушков 6 декабря в своем Telegram заявил, что считает мудрым совет Ишингера для Украины брать пример с Финляндии, однако, по мнению сенатора, киевские власти готовы пожертвовать страной и вступить в НАТО, чтобы втянуть альянс в конфликт с Россией.