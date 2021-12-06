От миграционного кризиса на белорусско-польской выиграли все крупные государства. Проиграли только сами беженцы с Ближнего Востока. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

«Польша обнулила все свои обязательства перед Евросоюзом. Мол, вы нас ругали из-за политики по мигрантам, но мигранты действительно идут с внешнего направления по чьему-то злому умыслу, и дальше мы принимать их не будем, потому что они все такие. Германии пришлось это все проглатывать, потому что в противном случае Берлину пришлось бы окончательно делегитимизировать Лукашенко, что им было невыгодно», — указал эксперт.

Лукашенко в ходе этого кризиса показал, что он крупный игрок, который умеет давить на Евросоюз, а Москва себя показала эффективным переговорщиком и с Белоруссией, и с Евросоюзом, отметил Абзалов.

Политолог также обратил внимание, что США удалось избежать ситуации, когда людей бы начали расстреливать на границе и все бы это связали с уходом США из Ирака и сравнили с эвакуацией из Афганистана.

Тем не менее, полностью легитимизироваться Лукашенко будет крайне сложно, а Европа не будет его поддерживать в попытке интегрироваться с Россией, заключил собеседник издания.

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