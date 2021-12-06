Останавливать газопровод «Северный поток -2» уже поздно. Об этом 5 декабря заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер в интервью изданию Handelsblatt

В США заявили, что «Северный поток - 2» заменит ГТС Украины © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

По словам дипломата, конгресс США не понимает, почему Германия не делает себя менее зависимой от российского газа и, с точки зрения США, «фактически субсидирует Россию».

Он отметил, что Германия не должна ставить себя в зависимость от американской внутренней политики, но необходимо убедиться, что США по-прежнему правильно понимают политику ФРГ.

Ишингер добавил, что потребности Германии в импорте газа в среднесрочной перспективе не уменьшатся, если страна собирается отказаться от угля после отказа от ядерной энергетики к 2030 году.

РФ не раз заявляла, что «Северный поток-2», против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.