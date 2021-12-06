«Угроза очень серьезная, то, что мы наблюдали, — это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной», — сказал Блинкен.
По его словам, в США также заметили действия по дестабилизации ситуации внутри Украины.
«Пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях, которая по своим масштабам увеличилась примерно в десять раз», — пояснил Блинкен.
Он отметил, что Штаты считают важным разъяснить России последствия, которые возникнут в случае ее агрессии в отношении Украины.
«Я надеюсь, что это повлияет на расчеты президента России и страна выберет другой курс», — добавил госсекретарь США.
О возможном «вторжении» России на Украину, в начале ноября писал Bloomberg. Источники агентства сообщали, что оценка США подкреплена «общедоступными доказательствами». Позднее об этом заявил Блинкен. Он предупредил Москву, что в этом случае США задействуют санкционные механизмы, которые они не использовали ранее. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ, заявлял, что их заголовки — не что иное, «как пустое, безосновательное нагнетание напряженности».