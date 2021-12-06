Угроза для Украины со стороны России является «очень серьезной». Об этом 5 декабря заявил глава Госдепартамента США шведскому телевидению, передала пресс-служба американского внешнеполитического ведомства

«Заставим заплатить»: Блинкен пригрозил России в случае эскалации на Украине © Twitter, Secretary Antony Blinken сказал Блинкен.

По его словам, в США также заметили действия по дестабилизации ситуации внутри Украины.

«Пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях, которая по своим масштабам увеличилась примерно в десять раз», — пояснил Блинкен.

Он отметил, что Штаты считают важным разъяснить России последствия, которые возникнут в случае ее агрессии в отношении Украины.

«Я надеюсь, что это повлияет на расчеты президента России и страна выберет другой курс», — добавил госсекретарь США.

О возможном «вторжении» России на Украину, в начале ноября писал Bloomberg. Источники агентства сообщали, что оценка США подкреплена «общедоступными доказательствами». Позднее об этом заявил Блинкен. Он предупредил Москву, что в этом случае США задействуют санкционные механизмы, которые они не использовали ранее. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ, заявлял, что их заголовки — не что иное, «как пустое, безосновательное нагнетание напряженности».