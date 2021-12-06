США снабдили страны Евросоюза и НАТО «разведданными», чтобы убедить их в том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину. Об этом 5 декабря сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники

В Раде посмеялись над предупреждением министра обороны о скором российском вторжении

Источники объяснили, что США решились на такое «нехарактерное» распространение разведданных, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли их заявлениям.

США начали делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. По данным газеты, Вашингтон передал союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». По словам одного из источников, количество материалов было «весьма подробным».

«Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки — как и почему США видели то, что мы не видели», — сказал газете неназванный чиновник.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Служба внешней разведки России сообщала, что США стали активнее и жестче пытаться заручиться поддержкой Европы в сдерживании Москвы. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что разведывательные агентства Украины, США и Великобритании обменялись информацией о якобы имеющем место скоплении российских войск возле украинских границ. При этом Россия неоднократно заявляла, не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории — суверенное право.