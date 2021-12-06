По данным издания, Штатам удалось убедить некоторые скептические настроенные страны (в том числе Германию), что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину».
Источники объяснили, что США решились на такое «нехарактерное» распространение разведданных, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли их заявлениям.
США начали делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. По данным газеты, Вашингтон передал союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». По словам одного из источников, количество материалов было «весьма подробным».
«Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки — как и почему США видели то, что мы не видели», — сказал газете неназванный чиновник.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Служба внешней разведки России сообщала, что США стали активнее и жестче пытаться заручиться поддержкой Европы в сдерживании Москвы. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что разведывательные агентства Украины, США и Великобритании обменялись информацией о якобы имеющем место скоплении российских войск возле украинских границ. При этом Россия неоднократно заявляла, не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории — суверенное право.