Писатель Петр Кралюк на днях объявил украинскими шесть российских регионов и северную часть Казахстана, говорится в его статье в издании «День»

«Это территория России». Эксперт о том, что понял Запад в вопросе Украины © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк указал на украинское происхождение названий многих поселений в нынешней Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областях. Он добавил, что в них продолжают жить люди с типично украинскими фамилиями.

По его мнению, в Сибирь украинцы попали еще в XVI веке.

Кралюк причисляет к Украине и Дальний Восток, ссылаясь на то, что там крестьяне стали массово селиться с конца XIX века, незадолго после того, как этот край в 1858-1860 годах вошел в состав Российской империи. Украинцев гнало на Дальний Восток малоземелье.

Он отметил, что Серым клином в историографии страны принято называть территории современных Новосибирской и Омской областей, Алтайского края и север Казахстана. Перепись 1926 года показала, что на Сером Клине проживает около миллиона украинцев. Здесь они составляли самую большую этническую группу.

Ранее Кралюк публиковал статьи, в которых предъявлял России территориальные претензии на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую и Саратовскую области, а также Краснодарский край, называя эти территории Стародубщиной, Восточной Слобожанщиной и Восточным Донбассом.