Принадлежащая бывшему президенту США Дональду Трампу компания Trump Media & Technology Group (TMTG) привлекла инвестиции на один миллиард долларов. Об этом на днях сообщили на сайте компании

Трамп призвал США поладить с Россией © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

По словам Трампа, такие инвестиции показывают, что Америка устала от цензуры и политической дискриминации, а значит, она готова к запуску его платформы. В ней, отметил бывший президент США, пользователей не будут дискриминировать на почве политической идеологии.

Средства проект получит после слияния медиакомпании Трампа со SPAC-компанией Digital World Acquisition.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп анонсировал создание новой социальной сети, «соперника либеральных СМИ». Бета-версия соцсети TRUTH Social должна была появиться в доступе для приглашенных пользователей уже в ноябре этого года.