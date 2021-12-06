Глава Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус увидел пользу для республики в сотрудничестве с Россией и Китаем в области военной промышленности. Об этом он заявил 5 декабря в эфире телеканала ОНТ

МИД Белоруссии пообещал жестко ответить на санкции Евросоюза © РИА Новости, Иван Руднев / Перейти в фотобанк

Пантус заметил, что «санкции вводят слабые люди против сильных» и в этих условиях перед Минском стоит задача «доказать всему миру, что мы способны работать в том числе под гнетом этих санкций».

«Ну и, конечно же, у нас есть партнеры, такие как Российская Федерация, Китай, вместе с которыми мы организовали работу таким образом, чтобы максимально нивелировать санкции», — сказал Пантус.

Говоря о влиянии санкций на работу предприятий отрасли, Пантус допустил, что в дальнейшем со стороны западных стран последуют новые пакеты санкций. По его словам, Минск относится к санкциям «очень скрупулезно».

«Самая главная наша задача — мобилизация сил и ресурсов для того, чтобы быть лучше», — заявил глава госкомвоенпрома.

На прошлой неделе Евросоюз из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе принял пятый пакет санкций против Минска. В него попали более 25 физических и юридических лиц, в том числе авиакомпания «Белавиа» и предприятия «Гродно Азот» и «Беларусьнефть». Новые ограничительные меры в отношении Белоруссии также ввели США и Британия.

Накануне премьер-министр Белоруссии Роман Головченко анонсировал введение ответных мер против санкций западных стран. По его словам, Минск в ближайшие дни озвучит их после выходных дней. Он добавил, что ответные меры будут «абсолютно адекватные» и «симметричные».