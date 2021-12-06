Военный полигон Яворов во Львовской области - место для подготовки вооруженных диверсантов для операций в России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Александр Жилин

Ранее пресс-служба ФСБ сообщила о задержании трех агентов спецслужб Украины: отца и сына, собиравших данные о стратегических объектах, и молодого человека, планировавшего теракт. Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Что касается Украины и терроризма, то я не раз говорил, что Украина представляет для России террористическую угрозу. Во Львовской области на полигоне Яворов еще со времен Порошенко готовятся диверсанты. Я не знаю, сколько их подготовили, но, думаю, что немало», — рассказал Жилин.

Эксперт пояснил, что Верховная Рада приняла закон, позволяющий использовать терроризм за пределами Украины. Другими словами, Киев легализовал террор как инструмент борьбы с врагом.

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