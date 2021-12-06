Эксперт напомнил, что экс-президент Украины Виктор Янукович устраивал силы Запада ровно до момента отказа от евроассоциации. Для того, чтобы украинские олигархи смогли свергнуть Зеленского, президент должен пойти на проведение политики, не согласованной с США.
«Например, попытки проведения прямых переговоров, например, с ЛДНР, например, с Россией. Например, снятие каких-то экономических барьеров, смена риторики в отношении России и т. д., тут может быть всё что угодно…Кстати, давайте снова вспомним прошлый переворот. Ведь, по сути, Януковича никто свергать не собирался. Янукович для европейской интеграции сделал гораздо больше, чем все президенты [Украины], вместе взятые», — сказал Килинкаров.
На момент госпереворота 2014 года негатив украинского олигархата к Януковичу был у критической точки, во многом как сейчас происходит с Зеленским, напомнил эксперт.
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