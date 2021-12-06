Адресатом сенсационных заявлений президента Украины Владимира Зеленского были США, и цель эта достигнута, рассказал в интервью Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров

Целью Зеленского было проинформировать американских "управляющих" Украиной о том, что в их "вотчине" олигархи готовят смену власти, рассказал эксперт. Килинкаров рассказал, в каком случае олигархам дадут свергнуть Зеленского © president.gov.ua

«А Зеленский им говорит: смотрите, в вашей вотчине какие-то олигархи пытаются за вашей спиной провести государственный переворот. Он предпринял превентивные меры. Чтобы в этой ситуации с возможным переворотом, с негодованием людей, олигархов, бизнесменов и много еще кого — он дает сигнал американцам: давайте, разруливайте эту ситуацию. То есть он это сделал абсолютно осознанно, с пониманием, для чего он это делает», — сказал Килинкаров.

Так как на заявление Зеленского отреагировал президент США Байден, цель провокационного хода достигнута, заключил эксперт.

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