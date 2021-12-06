Президент Белоруссии Александр Лукашенко, следуя советам части окружения, пытался вести "роман" с Западом. Однако последние события заставили его окончательно определиться с внешнеполитическим вектором. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев

В Белоруссии существовала иллюзия того, что диалог с Западом возможен, в рамках которого Лукашенко разрешил в стране деятельность польских НКО. Однако ситуация резко изменилась в ходе нескольких ключевых событий, отметил эксперт.

«Но — два события… Первое — беспорядки, устроенные в Белоруссии при явном совершенно курировании Запада, в том числе, в лице Польши, по результатам президентских выборов. Это раз. И второе — это провокация с «вагнеровцами», которая, как позже выяснилось, была устроена при прямой поддержке украинских спецслужб, а за ними, я уверен, стояли спецслужбы западные. А потом — совершенно глупая, абсолютно нерациональная реакция Киева на посадку самолёта с белорусским диссидентом…», — рассказал Михеев. Лукашенко назвал Путина родным братом © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президенту Белоруссии пришлось определиться с внешнеполитическим вектором, подчеркнул эксперт.

«Я думаю, он (Лукашенко — Ред.) делает окончательный выбор. Потому что понимает — и эти события вокруг его выборов президентских, мне кажется, в первую очередь на него повлияли. А уже потом — совершенно неблагодарная позиция Украины в связи с посадкой самолёта», — сказал эксперт.

Недружественные шаги Киева по отношению к Минску Михеев назвал "выстрелом в ногу", совершённым по указке из-за океана.

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