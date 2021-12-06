В Белоруссии существовала иллюзия того, что диалог с Западом возможен, в рамках которого Лукашенко разрешил в стране деятельность польских НКО. Однако ситуация резко изменилась в ходе нескольких ключевых событий, отметил эксперт.
«Но — два события… Первое — беспорядки, устроенные в Белоруссии при явном совершенно курировании Запада, в том числе, в лице Польши, по результатам президентских выборов. Это раз. И второе — это провокация с «вагнеровцами», которая, как позже выяснилось, была устроена при прямой поддержке украинских спецслужб, а за ними, я уверен, стояли спецслужбы западные. А потом — совершенно глупая, абсолютно нерациональная реакция Киева на посадку самолёта с белорусским диссидентом…», — рассказал Михеев.
Президенту Белоруссии пришлось определиться с внешнеполитическим вектором, подчеркнул эксперт.
«Я думаю, он (Лукашенко — Ред.) делает окончательный выбор. Потому что понимает — и эти события вокруг его выборов президентских, мне кажется, в первую очередь на него повлияли. А уже потом — совершенно неблагодарная позиция Украины в связи с посадкой самолёта», — сказал эксперт.
Недружественные шаги Киева по отношению к Минску Михеев назвал "выстрелом в ногу", совершённым по указке из-за океана.
Полностью интервью можно прочитать здесь.