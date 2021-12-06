Ранее представитель президента Турции Реджепа Таййпа Эрдогана предложил услуги Турции по помощи в организации российско-украинских переговоров. Это в интервью Украина.ру прокомментировал политолог Сергей Михеев

Заявление Эрдогана необходимо рассматривать в двух плоскостях, полагает эксперт.

«С одной стороны, это его личная игра, он пытается в наших глазах приобрести какой-то дополнительный вес. С другой, вот эта попытка Турции влезть на Украину, это, совершенно очевидно, попытка уравновесить наше влияние в Сирии, на Ближнем Востоке. Все эти карты тюркского мира, которые на полмира распространяются — всё это, в том числе, попытка «утяжелить» позицию Эрдогана в наших любви и ненависти…», — сказал Михеев.

Предложения Эрдогана звучат особенно глупо на фоне продажи турецких беспилотников Украине, считает эксперт. Михеев объяснил, почему Зеленскому уже ничего не поможет © кадр видео Украина.ру

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