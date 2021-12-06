Заявление Эрдогана необходимо рассматривать в двух плоскостях, полагает эксперт.

 

«С одной стороны, это его личная игра, он пытается в наших глазах приобрести какой-то дополнительный вес. С другой, вот эта попытка Турции влезть на Украину, это, совершенно очевидно, попытка уравновесить наше влияние в Сирии, на Ближнем Востоке. Все эти карты тюркского мира, которые на полмира распространяются — всё это, в том числе, попытка «утяжелить» позицию Эрдогана в наших любви и ненависти…», — сказал Михеев.

Предложения Эрдогана звучат особенно глупо на фоне продажи турецких беспилотников Украине, считает эксперт.

Михеев объяснил, почему Зеленскому уже ничего не поможет
Михеев объяснил, почему Зеленскому уже ничего не поможет
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Полностью интервью можно прочитать здесь.