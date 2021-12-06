Модель поведения, которая помогла президенту Украины Владимиру Зеленскому на выборах, сыграла с ним злую шутку во время президентского срока. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев

Ситуация с обвинением олигарха Рината Ахметова в "госперевороте" сделала Зеленского посмешищем, и каждый последующий ход лишь ухудшает его положение, заявил эксперт. Помимо этого, президент не пользуется уважением в обществе. Килинкаров рассказал, для чего Зеленский озвучил обвинения в госперевороте © president.gov.ua

«Зеленский стал заложником в этой глупой модели поведения, когда он всем хотел показать, что он такой же, как все: я такой же, как вы, я очень современный, я модный, я езжу на велосипеде, я не такой, как эти, я очень свободный… Но оказалось, что всё это совершенно не помогает тебе стать авторитетным и эффективным в управлении. Первое: если ты такой же как я, то почему ты президент, а не я? И второй: если такой же как я, или, допустим, такой же как мой приятель, то я могу послать тебя на три буквы», — сказал Михеев.

«Демократия», свобода, заигрывание, игра в «своего парня» — оказались совершенно контрпродуктивными, заключил эксперт.

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