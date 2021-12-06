Зеленский выглядит человеком, который растерян, который не понимает, что ему делать, который хватается за некие соломинки, но ему это не помогает, и который, на самом деле, не демонстрирует тот факт, что он является президентом, заявил эксперт.
«Всё сводится к тому, что Зеленский попытался перехватить инициативу, но, на мой взгляд, у него из этого ничего не вышло. Время начинает работать против него, а украинские элиты, по-моему, начинают объединяться по принципу «все против одного». Потому что сказать «ату!» в отношении слабого президента становится уже, во-первых, и выгодно, во-вторых, вроде как даже уже прилично», — сказал Михеев.
Вся ситуация вокруг назначенного переворота, который так и не состоялся, сделала президента ещё слабее, заключил эксперт.
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