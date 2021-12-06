На Украине уменьшилось количество населения, не хватает бюджетных средств на медицину и образование, происходит деиндустриализация и огромное социальное расслоение, когда кучка людей имеет все, а громадное большинство не имеет ничего, заявил эксперт.
«Было время, когда в Украине не было олигархов. В Украине было 52 миллиона населения, была бесплатная медицина и образование. Сейчас в стране существует система доминирования крупного, но зависимого капитализма, и эта система показала свою неэффективность», — сказал Чемерис.
Украине необходимы не рыночные реформы, а социальные изменения, которые включают в себя ликвидацию олигархии как класса, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.