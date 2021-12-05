Ни Россия, ни США не хотят военного конфликта. В этой ситуации Украина зря возлагает надежды на вмешательство Вашингтона в гипотетический конфликт с Россией, заявил профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона Алан Кафруни в интервью изданию РБК

Рост напряжённости между США и Россией в последнее время во многом обусловлен внутриполитическими перестановками в Америке, считает эксперт.

Наиболее агрессивные элементы американского истеблишмента оказывают давление на президента Байдена, не разрешая ему вносить в отношения Москвы и Вашингтона разрядку. В то же время ни Россия, ни США не хотят военного столкновения, сказал Кафруни.

«Несмотря на широко распространенные предсказания российского вторжения в средствах массовой информации США, Россия определенно не хочет всех сопутствующих проблем, которые это может повлечь за собой. Однако в контексте роста провокаций и риторической эскалации существует вероятность неправильного восприятия и ошибок. Это особенно актуально в условиях нестабильности в Киеве», — заявил эксперт. Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

Ситуация же в Киеве очень напоминает Грузию 2008 года, когда бывший президент страны Михаил Саакашвили ошибочно полагал, что может рассчитывать на военную поддержку США, резюмировал Кафруни.