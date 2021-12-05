Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о готовившемся 1 декабря госперевороте на Украине с целью предотвратить его. Об этом заявил в эфире телеканала «Дом» 5 декабря советник главы Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович

«Госпереворот», повышение зарплат и цен. Что ждёт украинцев в декабре

«А когда его заранее озвучили, да еще и с такого уровня, пропадает весь смысл это делать. Какие бы действия в этот день не были предприняты, все будут говорить: а, вот это и есть переворот? И все будут понимать, как к этому относиться и как действовать. Кто бы с каким заявлением ни вышел, все будут понимать: ага, вот это и есть те, которые "переворачивают". Таким образом, переворот нивелирован», — заявил советник Офиса президента.

Арестович также вспомнил буддийскую пословицу, которая гласит, что «озвученные демоны слабеют наполовину». По его словам, для этого часто и озвучивают возможные сценарии, а дальше «СБУ разберется».