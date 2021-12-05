В Кремле осознали невозможность дальнейшего поддержания статуса-кво на Украине и отсутствие продвижения по разрешению конфликта в Донбассе. Об этом в интервью изданию РБК рассказал Эксперт Института Кеннана Игорь Зевелев

Текущую ситуацию на Украине эксперт охарактеризовал как "достаточно острую". По словам Зевелева, возможность инцидентов на границе России и Украины чрезвычайно опасна в условиях концентрации военных сил с обеих сторон.

«Ни один вопрос, связанный с конфликтом на востоке Украины, не решен, и нет никакого продвижения вперед. Совершенно очевидно, что президент Украины Владимир Зеленский и люди вокруг него не стремятся решить вопрос на основе минских договоренностей, а Россия в настоящий момент не видит другой альтернативы», — сказал Зевелев. Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

Эксперт заключил, что без нахождения России места в европейской архитектуре безопасности конфликт не сможет быть решён, и российско-украинские отношения — неотъемлемая часть конфликта России и Запада, вне которого он не имел бы нынешнего стратегического значения.