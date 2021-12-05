Текущую ситуацию на Украине эксперт охарактеризовал как "достаточно острую". По словам Зевелева, возможность инцидентов на границе России и Украины чрезвычайно опасна в условиях концентрации военных сил с обеих сторон.
«Ни один вопрос, связанный с конфликтом на востоке Украины, не решен, и нет никакого продвижения вперед. Совершенно очевидно, что президент Украины Владимир Зеленский и люди вокруг него не стремятся решить вопрос на основе минских договоренностей, а Россия в настоящий момент не видит другой альтернативы», — сказал Зевелев.
Эксперт заключил, что без нахождения России места в европейской архитектуре безопасности конфликт не сможет быть решён, и российско-украинские отношения — неотъемлемая часть конфликта России и Запада, вне которого он не имел бы нынешнего стратегического значения.