Глава дипведомства США в РФ пояснил, что раньше у посольства Вашингтона в Москве был консульский отдел, в котором работали 60 человек, выдававшие иммиграционные и неимиграционные визы.
Однако из-за высылки американских дипломатов и закона, запретившего нанимать местных работников, сейчас в консульском отделе США работает меньше пяти человек, отметил посол.
«У нас просто нет людей, чтобы выполнять эту работу», — указал Салливан.
«Это вызывает мое большое сожаление… Я слышу об этом каждый день. Будь это студенты, ученые, бизнесмены, спортсмены, музыканты, актеры, обычные россияне, в том числе и те, у которых есть американские родственники. Это серьезная проблема. Мы делаем все возможное, пытаясь справиться с этой проблемой», — добавил посол США.
Он отметил, что США не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам не выдают российские визы.
Ранее в ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ограничила для американского посольства возможность найма граждан РФ и других стран.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2021/12/05/posol-ssha-v-moskve-amerikanskie-diplomaty-ne-mogut-poluchit-rossiyskie-vizy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D