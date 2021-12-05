Из-за сокращения численности сотрудников посольства Вашингтона в Москве выдача виз ША всем желающим стала невозможной, сказал посол США в России Джон Салливан в интервью РБК 5 декабря

Байден не хочет вводить новые санкции против России - посол США © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Однако из-за высылки американских дипломатов и закона, запретившего нанимать местных работников, сейчас в консульском отделе США работает меньше пяти человек, отметил посол.

«У нас просто нет людей, чтобы выполнять эту работу», — указал Салливан.

«Это вызывает мое большое сожаление… Я слышу об этом каждый день. Будь это студенты, ученые, бизнесмены, спортсмены, музыканты, актеры, обычные россияне, в том числе и те, у которых есть американские родственники. Это серьезная проблема. Мы делаем все возможное, пытаясь справиться с этой проблемой», — добавил посол США.

Он отметил, что США не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам не выдают российские визы.

Ранее в ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ограничила для американского посольства возможность найма граждан РФ и других стран.