Постановление правительства Украины, согласно которому цена поставщика ограничивалась 7,96 грн/куб. м, прекратило свое действие 1 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте компании "Нафтогаз"

Компания "Нафтогаз Украины", исполняя функции поставщика "последней надежды" на газовом рынке страны, объявила, что цена газа для более чем 600 тысяч украинских домохозяйств составит 46,72 грн за куб. м, что больше ноябрьских цен примерно в 6 раз.

Отмечается, что "Нафтогаз" исполняет функции ППН в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Одесской и Луганской областях, а также некоторых населённых пунктах других областей страны. Украина готовится просить газ у России для прохождения зимы - депутат © Украина.ру/Стрингер

Ранее эксперт по энергетике Валентин Землянский в эфире своего Youtube-канала заявил, что Украина не успевает ликвидировать дефицит природного газа, и запасы природного топлива в стране иссякают.