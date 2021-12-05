Пекинские дипломаты упрекнули Вашингтон в политике двойных стандартов и использовании знамени "образца демократии" для развязывания войн.
Во время доклада добавили, что внешняя политика США характеризуется разжиганием цветных революций и свержением легитимных правительств, что приводит к беспорядкам и гуманитарным катастрофам.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в пренебрежении принципами суверенного равенства и демократии в международных отношениях. По словам Лаврова, список стран, приглашённых Госдепартаментом США на "Саммит демократий" 9-10 декабря, вызывает "огромное количество вопросов".