Для возможности переговоров с президентом РФ президент Украины Владимир Зеленский якобы должен выполнить условие - арестовать людей из «черного списка», заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко 4 декабря в эфире 5 канала

«Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина. И там есть черный список. Первый — Порошенко, второй — Турчинов, третий — Яценюк и так далее. Там все это стоит. Он идет по черному списку Путина, потому что иначе его не принимают туда, куда он так хочет», — сказал Луценко.

Килинкаров раскрыл, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы провести переговоры с Владимиром Путиным. В Кремле подчеркнули готовность к контактам, однако пояснили, что для этого необходимо определить спектр тем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что переговоров о проведении встречи Путина и Зеленского пока не ведется.