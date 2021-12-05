Поводом для вызова украинского дипломата стало нарушение 4 декабря украинским вертолетом государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве в районе пункта пропуска Новая Рудня.
«Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно. Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.
В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что «совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности» Белоруссии на южном направлении.
Накануне украинский вертолет в ходе учений пересек границу с Белоруссией, проникнув вглубь страны на расстояние до одного километра. В Погранслужбе Украины опровергли данную информацию.