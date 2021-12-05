В Минске 5 декабря вручили ноту протеста военному атташе при посольстве Украины из-за участившихся нарушений украинской стороной государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве, передает Белта

Лукашенко заявил о готовности разместить в Белоруссии ядерное оружие © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

«Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно. Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что «совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности» Белоруссии на южном направлении.

Накануне украинский вертолет в ходе учений пересек границу с Белоруссией, проникнув вглубь страны на расстояние до одного километра. В Погранслужбе Украины опровергли данную информацию.