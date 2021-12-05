Ермак поблагодарил дипломатов западных стран за поддержку страны в свете усиления военного присутствия ВСУ в Донбассе и проинформировал их о ходе конфликта.
На встрече также обсуждались реформы, проводимые президентом Зеленским, в частности, Ермак затронул "закон об олигархах". Ермак заверил послов в том, что Зеленский доведёт инициированные реформы до конца.
В частности, глава государства ручается провести реформирование СБУ по западным лекалам и конкурс по избранию начальника Специализированной антикоррупционной прокуратуры, обещает завершить судебную реформу с участием западных советников.
По словам чиновника, этого ожидает как украинское общество, так и иностранные партнёры страны.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 2 декабря в своем Telegram канале заявила о полной «интеллектуальной дисфункции западных кураторов и их украинских протеже».