Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с послами "Большой семёрки" и Европейского союза. На встрече обсуждались вопросы напряжённости у границ страны и проблемы урегулирования в Донбассе, а также процесс реформ

Ермак поблагодарил дипломатов западных стран за поддержку страны в свете усиления военного присутствия ВСУ в Донбассе и проинформировал их о ходе конфликта. Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

На встрече также обсуждались реформы, проводимые президентом Зеленским, в частности, Ермак затронул "закон об олигархах". Ермак заверил послов в том, что Зеленский доведёт инициированные реформы до конца.

В частности, глава государства ручается провести реформирование СБУ по западным лекалам и конкурс по избранию начальника Специализированной антикоррупционной прокуратуры, обещает завершить судебную реформу с участием западных советников.

По словам чиновника, этого ожидает как украинское общество, так и иностранные партнёры страны.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 2 декабря в своем Telegram канале заявила о полной «интеллектуальной дисфункции западных кураторов и их украинских протеже».