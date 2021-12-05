Объединение Донецкой и Луганской республик пока невозможно, потому что это дало бы Киеву повод изменить Минские соглашения. Об этом сказал глава ДНР Денис Пушилин 5 декабря на встрече с общественниками и журналистами Москвы, передает Sputnik

Пушилин выразил готовность к диалогу с Зеленским © пресс-служба главы ДНР

«Так как в них указан состав подписавших, объединение республик даст Украине повод их переписать. Но если потребуется, мы проработаем вопрос с объединением», — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР отметил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе по напряженности стала одной из самых серьезных с 2014 года. Пушилин подчеркнул, что Киев стянул в регион большое количество техники и военных и нагнетает истерию в СМИ.

В МИД РФ выразили обеспокоенность в связи с тем, что курс киевского режима направлен на демонтаж минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В ведомстве отметили, что численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек.