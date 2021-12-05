До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
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«Если её (Украину. — ред.) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Её надо заставлять, именно для этого и был создан нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами», — сказал Лавров.
По словам министра, Россия постоянно привлекает внимание Берлина и Парижа к проблеме неисполнения Киевом своих обязательств.
2 декабря госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что США считает исполнение Украиной Минских соглашений способом преодолеть напряжённость и конфликтность в регионе.
До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211203/1032796138.html
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211203/1032796138.html