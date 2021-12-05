Глава МИД России Сергей Лавров заявил в эфире телеканала «Россия 1» 5 декабря, что Украина сама не станет выполнять Минские соглашения, и её нужно заставить это делать



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211203/1032796138.html До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.

«Если её (Украину. — ред.) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Её надо заставлять, именно для этого и был создан нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами», — сказал Лавров.

По словам министра, Россия постоянно привлекает внимание Берлина и Парижа к проблеме неисполнения Киевом своих обязательств.

2 декабря госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что США считает исполнение Украиной Минских соглашений способом преодолеть напряжённость и конфликтность в регионе.

До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.