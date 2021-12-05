Если РФ атакует Украину, новое правительство ФРГ должно призвать закрыть «Северный поток — 2», заявил глава фракции центристской Европейской народной партии, сопредседатель баварского Христианско-социального союза Манфред Вебер в интервью газете Bild am Sonntag

«Важно, чтобы НАТО дала четко понять, что российские действия против Украины будут иметь высокую цену», — заявил Вебер.

СМИ: «Северный поток — 2» могут запустить ещё до сертификации © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал «издевательством» решение Федерального сетевого агентства Германии позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку» для завершения сертификации «Северного потока-2».

В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода. Швейцарской компании — оператору «Северного потока-2» необходимо создать дочерний филиал в Германии.

Москва неоднократно опровергала заявления о якобы готовящемся нападении на Украину. Президент РФ Владимир Путин называл такие заявления алармистскими.