«Важно, чтобы НАТО дала четко понять, что российские действия против Украины будут иметь высокую цену», — заявил Вебер.
По его словам, если Россия «применит оружие, то тогда трубопроводу "Северный поток 2" конец».
Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал «издевательством» решение Федерального сетевого агентства Германии позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку» для завершения сертификации «Северного потока-2».
В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода. Швейцарской компании — оператору «Северного потока-2» необходимо создать дочерний филиал в Германии.
Москва неоднократно опровергала заявления о якобы готовящемся нападении на Украину. Президент РФ Владимир Путин называл такие заявления алармистскими.