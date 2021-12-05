Украина не успевает ликвидировать дефицит природного газа, и запасы природного топлива в стране иссякают. Об этом заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский в эфире своего Youtube-канала, передаёт издание "Экономика сегодня" 5 декабря

До начала зимы из подземных газохранилищ Украины уже было отобрано 2,7 млрд кубометров газа. По оценкам эксперта, на 29 ноября в газохранилищах имелось 16 млрд кубометров газа, и только за одну неделю до этой даты запасы сократились на полмиллиарда кубов.

«Большая часть экспертов склоняется к тому, что "Нафтогазу" может не хватить запасов и потребуется импортный газ. 3 млрд кубометров — это объем, который уже необходимо импортировать, особенно если мы говорим не о виртуальном реверсе, а физическом импорте через территорию Словакии. Там пропускная способность — всего 27 млн кубометров в сутки. Но этого сегодня не происходит», — сказал Землянский. Украина готовится просить газ у России для прохождения зимы - депутат © Украина.ру/Стрингер

До новогодних праздников эксперт не прогнозирует возникновения системных проблем, связанных с дефицитом газа, однако Землянский убеждён, что после января для страны возникают серьёзные риски веерных отключений и энергоколлапса.