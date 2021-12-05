Журналисты из США и Германии транслируют в публикуемых планах «российского вторжения на Украину» настроения по отношению к России во властных кругах ряда стран НАТО, написал 4 декабря в Telegram российский сенатор Алексей Пушков

Публикации в ряде западных СМИ о якобы готовящейся агрессии России против Украины имеют определенную подоплеку и цель, указал Пушков.

«У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: "Надо поставить русских на место!"» — написал сенатор.

Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

Ранее немецкая газета Bild опубликовала схему «нападения Путина на Украину» и три возможных сценария военных действий по захвату Украины. При этом Львов на карте был назван Лембергом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что похожие планы разместила и американская газета Washington Post, а «пропаганда, замешанная на идеологии, изничтожает любой здравый смысл».