Публикации в ряде западных СМИ о якобы готовящейся агрессии России против Украины имеют определенную подоплеку и цель, указал Пушков.
«У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: "Надо поставить русских на место!"» — написал сенатор.
Поэтому западные СМИ готовят для этого нужную атмосферу, как готовили перед войнами против Ирака или Ливии, отметил Пушков.
Ранее немецкая газета Bild опубликовала схему «нападения Путина на Украину» и три возможных сценария военных действий по захвату Украины. При этом Львов на карте был назван Лембергом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что похожие планы разместила и американская газета Washington Post, а «пропаганда, замешанная на идеологии, изничтожает любой здравый смысл».