Доходы России от продажи топлива поступают в ФНБ — Фонд национального благосостояния. Подоляка отметил, что к началу 2021 года значительная доля Фонда была номинирована в британских фунтах, евро и долларах США.
К настоящему моменту фонд полностью вышел из доллара и сильно урезал и без того небольшие доли накоплений в фунтах стерлингов и евро, сообщается в материале.
Вместо этого ФНБ резко увеличил количество средств, хранимых в китайских юанях и золоте.
Приоритетом ФНБ является инвестирование в экономику России, в отличие от аналогов фонда в западных странах, где средства инвестируются в американские акции. Благодаря освобождению от долларовой зависимости Россия защитила свои средства от возможных блокировок расчётов и операций в американской валюте, заключил эксперт.