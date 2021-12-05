Нефтегазовые доходы России теперь защищены от возможных американских мер воздействия. Об этом рассказал журналист, эксперт Юрий Подоляка, передаёт издание Экономика сегодня 4 декабря

Доходы России от продажи топлива поступают в ФНБ — Фонд национального благосостояния. Подоляка отметил, что к началу 2021 года значительная доля Фонда была номинирована в британских фунтах, евро и долларах США.

К настоящему моменту фонд полностью вышел из доллара и сильно урезал и без того небольшие доли накоплений в фунтах стерлингов и евро, сообщается в материале.

Вместо этого ФНБ резко увеличил количество средств, хранимых в китайских юанях и золоте. Дорогая нефть и дорогой доллар: как повлияет победа Байдена на украинскую экономику © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Приоритетом ФНБ является инвестирование в экономику России, в отличие от аналогов фонда в западных странах, где средства инвестируются в американские акции. Благодаря освобождению от долларовой зависимости Россия защитила свои средства от возможных блокировок расчётов и операций в американской валюте, заключил эксперт.