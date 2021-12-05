Шефа Пентагона попросили прокомментировать публикации в американских СМИ, где со ссылкой на данные разведки публиковались сообщения о возможном вооружённом вторжении России на Украину.
«Мы, конечно, привержены тому, чтобы помогать Украине в защите своей суверенной территории… Чтобы у Украины было, что ей нужно для защиты своей суверенной территории», — заявил Остин.
Вместе с тем, Остин отказался отвечать на вопрос о том, что предпримут США в случае, если "вторжение России" состоится.
«Вы слышали, что вчера президент (США Джо Байден) сказал, что он рассматривает ряд инициатив, так что я бы не хотел вылезать впереди моего босса», — сказал чиновник.
Ранее сообщалось, что на вторник планируется разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Остин подчеркнул, что ситуация на Украине оставляет «простор для дипломатии и лидерской работы».