В США обеспокоены обстановкой на российско-украинской границе и готовы предоставить Киеву средства "защиты суверенной территории", заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает 5 декабря РИА Новости

Шефа Пентагона попросили прокомментировать публикации в американских СМИ, где со ссылкой на данные разведки публиковались сообщения о возможном вооружённом вторжении России на Украину.

«Мы, конечно, привержены тому, чтобы помогать Украине в защите своей суверенной территории… Чтобы у Украины было, что ей нужно для защиты своей суверенной территории», — заявил Остин. Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

Вместе с тем, Остин отказался отвечать на вопрос о том, что предпримут США в случае, если "вторжение России" состоится.

«Вы слышали, что вчера президент (США Джо Байден) сказал, что он рассматривает ряд инициатив, так что я бы не хотел вылезать впереди моего босса», — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что на вторник планируется разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Остин подчеркнул, что ситуация на Украине оставляет «простор для дипломатии и лидерской работы».