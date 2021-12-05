Евросоюз недооценил риски политического давления из-за российского газопровода «Турецкий поток», сказала в Брюсселе директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями компании «Оператор ГТС Украины» Ольга Белькова, передает издание Euractiv

«Новая зрада»: экс-глава «Нафтогаза» объяснил, почему Украине придется опять покупать газ у России © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

По ее словам, «обещания его заманчивы, но истинные намерения пагубны».

«Богатые энергией авторитарные государства используют свой энергетический экспорт для получения экономической выгоды, но также и как инструмент внешнеполитического влияния», — заявила представитель «Оператора ГТС Украины».

Белькова призвала ЕС принять меры по закрытию «Турецкого потока» или потребовать «полного соблюдения всеми сторонами основных правил ЕС». Она заявила, что необходима диверсификация поставок газа, в том числе с использованием Трансбалканского газопровода.

По контракту Газпрома и Оператора ГТС Украины в 2021-2024 годах Газпром обязан прокачивать через ГТС по 40 миллиардов кубометров топлива в год, оплачивая мощности вне зависимости от фактических объемов поставок.