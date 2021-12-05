В своем докладе, подготовленном по просьбе Европейского парламента, Белькова сравнила "Турецкий поток" с троянским конем.
По ее словам, «обещания его заманчивы, но истинные намерения пагубны».
«Богатые энергией авторитарные государства используют свой энергетический экспорт для получения экономической выгоды, но также и как инструмент внешнеполитического влияния», — заявила представитель «Оператора ГТС Украины».
Белькова призвала ЕС принять меры по закрытию «Турецкого потока» или потребовать «полного соблюдения всеми сторонами основных правил ЕС». Она заявила, что необходима диверсификация поставок газа, в том числе с использованием Трансбалканского газопровода.
По контракту Газпрома и Оператора ГТС Украины в 2021-2024 годах Газпром обязан прокачивать через ГТС по 40 миллиардов кубометров топлива в год, оплачивая мощности вне зависимости от фактических объемов поставок.