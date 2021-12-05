Президент США Джо Байден рассчитывает разрешить разногласия с Россией дипломатическим путем, отметил посол США.
«Я знаю из его бесед с [президентом России Владимиром] Путиным в июне — это точно не желание президента Байдена продолжать накладывать санкции на Россию, но это зависит от России, США и союзников, от решения некоторых вопросов, которые стали причиной введения санкций», — сказал Салливан.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил ввести против Москвы в случае «агрессии на Украине» санкции, подобных которым ранее не вводилось.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также допустил введение новых санкций против России в случае «вторжения на Украину».
СМИ и политики Запада в последнее время заявляют о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Кремль неоднократно отмечал, что США и Запад искусственно создают истерику своими безосновательными заявлениями о якобы подготовке вторжения на Украину.
Аналитики высказывают мнение, что Киев при поддержке Вашингтона готовит военную провокацию в Донбассе для того, чтобы не допустить сертификации газопровода «Северный поток-2».