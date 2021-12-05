Администрация президента США Джо Байдена продолжает политику предыдущего президента и настроена по возможности избежать введения против РФ новых санкций, заявил посол США в России Джон Салливан в интервью РБК 5 декабря

Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko Джо Байден рассчитывает разрешить разногласия с Россией дипломатическим путем, отметил посол США.

«Я знаю из его бесед с [президентом России Владимиром] Путиным в июне — это точно не желание президента Байдена продолжать накладывать санкции на Россию, но это зависит от России, США и союзников, от решения некоторых вопросов, которые стали причиной введения санкций», — сказал Салливан.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил ввести против Москвы в случае «агрессии на Украине» санкции, подобных которым ранее не вводилось.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также допустил введение новых санкций против России в случае «вторжения на Украину».

СМИ и политики Запада в последнее время заявляют о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Кремль неоднократно отмечал, что США и Запад искусственно создают истерику своими безосновательными заявлениями о якобы подготовке вторжения на Украину.

Аналитики высказывают мнение, что Киев при поддержке Вашингтона готовит военную провокацию в Донбассе для того, чтобы не допустить сертификации газопровода «Северный поток-2».