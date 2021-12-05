По словам специалиста, в ситуацию на Украине не вмешаются американские или натовские солдаты, и киевской власти стоит распрощаться с иллюзиями.
«Сам конфликт будет столь скоротечным, что ни в Киеве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне никто и очухаться толком не успеет», — заявил Кедми.
Ранее экс-глава министерства обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что полномасштабное вторжение ВС Украины в Донбасс может начаться с первыми заморозками. Он также отметил, что в этот период часто случается нелётная погода, что потенциально ограничит использование российской авиации.