Если вооружённые силы Украины предпримут массированную атаку на республики Донбасса, российская армия возьмёт Львов. Об этом в эфире канала ITON-TV заявил израильский политик Яков Кедми 4 декабря

По словам специалиста, в ситуацию на Украине не вмешаются американские или натовские солдаты, и киевской власти стоит распрощаться с иллюзиями.

«Сам конфликт будет столь скоротечным, что ни в Киеве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне никто и очухаться толком не успеет», — заявил Кедми. Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

Ранее экс-глава министерства обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что полномасштабное вторжение ВС Украины в Донбасс может начаться с первыми заморозками. Он также отметил, что в этот период часто случается нелётная погода, что потенциально ограничит использование российской авиации.